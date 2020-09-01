شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.87، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.87 ومستوى المقاومة 9.50.