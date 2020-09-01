شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 0.14 نقطة، ليهاجم مستوى المقاومة الفرعي 8.59، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.59، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.28 ومستوى المقاومة 8.80.