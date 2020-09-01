أنابيب في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابيا ً قد يساعده على مواصلة الارتفاع، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 18.55 كمستهدف سعري لنموذج المثلث المتماثل. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.

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