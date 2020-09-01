شكرا لقرائتكم خبر عن نماء يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نماء (2210) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليغلق السهم عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.97% بما يعادل 2.39 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، معه استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 27.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.70.