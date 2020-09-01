الدريس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الدريس (4200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.20 نقطة، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم مرة اخري بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.50 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.80 ومستوى المقاومة 67.50.

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