شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، ومع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -43.12 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.