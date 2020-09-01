الذهب في أغسطس.. مستوى قياسي وأول هبوط شهري في 5 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين بفعل تحول نحو مزيد من التيسير في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن المعدن النفيس سجل أول انخفاض شهري في خمسة أشهر.

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1969.30 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 0.25 بالمئة بعد أن سجل ِأعلى مستوى له منذ التاسع عشر من أغسطس/ آب عند 1976.14 دولار.

وينهي المعدن الأصفر الشهر منخفضا حوالي 0.3 بالمئة بعد أن كان قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2072.49 دولار في السابع من أغسطس/ آب.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1978.60 دولار للأوقية.

وقال محللون إن تراجع الدولار وتوقعات بأنه سيعاني مزيدا من الضعف ساهما في ارتفاع محدود في أسعار الذهب.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات مع تعرضه لضغوط من أحدث متوسط للتضخم يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والذي يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تعطي دعما للذهب وهو أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 بالمئة إلى 28.26 دولار للأوقية مسجلة خامس شهر من المكاسب.

واستقر البلاتين عند 930.61 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم حوالي اثنين بالمئة إلى 2248.50 دولار للأوقية. وسجل المعدنان كلاهما ثاني شهر على التوالي من المكاسب. (رويترز)