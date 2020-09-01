شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الشكاوى الجادة وغير الجادة بجهاز حماية المنافسة عام 2019.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقرير السنوي لعام 2018/2019، حيث أكد الجهاز تلقيه نحو 131 شكوى بنهاية عام 2019، حيث تم الانتهاء من فحص 80 شكوى، وجارى العمل على فحص 51 شكوى أخرى.

وينشر ”الخليج 365” بالأنفو جراف الموقف الحالي لكافة الشكاوى، وعدد الشكاوى التي شهدت إجراءات تصحيحية قبل القرار، وكم شكوى ثبت عدم وجود مخالفة، وعدم الجدية والتدابير المؤقتة وأخيرا القضايا التي جارى فحصها، وفقا للتقرير السنوي للجهاز.