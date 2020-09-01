

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلـنت شـركــة «أركـان» اسـتقـالـة عبداللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي، من منصبه. وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين المهندس عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي للعمليات كرئيسٍ تنفيذيٍّ بالإنابة.



عيّن بنك المشرق، رانيا نرهال في منصب رئيس إدارة رضى العملاء والسلوك المصرفي، حيث ستتولى قيادة هذه المجموعة التي تم استحداثها مؤخراً. وسيتولى القسم الجديد مسؤولية تحسين وتطوير استراتيجية البنك الخاصة برضى العملاء.



أعلنت «مجموعة سويس ـ بل هوتيل إنترناشيونال»، عن دمج مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند معاً، في إطار خطتها المستقبلية للتطوير. وسيتولى الفريق الإداري المتمركز في دبي، مسؤوليات عمليات المجموعة في أوروبا، إلى جانب «فندق سويس ـ بل هوتيل دو بارك، بادن سويسرا» الذي سيصبح القاعدة التشغيلية لأوروبا.

كشفت شركة «أفيفا»، عن استراتيجيتها «كلاود فيرست» التي تتضمن الدمج المتكامل بين المنتجات لتسريع زمن تحقيق القيمة.

وقامت الشركة بتطوير منصاتها السحابية في القطاع للتحليل الموجه والمتقدم.