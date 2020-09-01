«دبي للجودة» تطلق جائزتي «أفكار عربية» و«أفكار الإمارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت المجموعة الفرعية «الأفكار عربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة عن إطلاق الدورة الخامسة عشرة لجائزة ومؤتمر الأفكار العربية الدولية، والدورة التاسعة لجائزة ومؤتمر أفكار الإمارات 2020، تحت شعار لا شيء مستحيلاً، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي السنوي الذي يقام لأول مرة افتراضياً في 29 نوفمبر 2020.

وتستقبل الآن مجموعة دبي للجودة طلبات الترشيح للجائزتين الأفكار العربية وأفكار الإمارات لعام 2020، من كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وآخر موعد لاستلام طلبات الترشيح تاريخ 31 أكتوبر 2020.

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