مصر تجمع ملياري دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت وزارة المالية المصرية، الإثنين، تسهيلاً تمويلياً تقليدياً وإسلامياً بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة؛ الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، اضطلعا بدور المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة، كان هناك إقبال كبير على الاكتتاب في الصفقة، بتغطية 1.75 مرة من قيمة الطرح.

وتولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، دور بنك التوثيق، وأبوظبي الأول دور الوكيل العالمي ووكيل التسهيل والاستثمار. (رويترز)