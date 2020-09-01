جائحة «كورونا» تفاقم حجم الجرائم الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في ذروة أزمة «كوفيد 19»، اضطرت منشآت الأعمال في جميع أنحاء العالم إلى إدخال تغييرات جذرية تضمن استمراريتها. ونتيجة تعذر إجراء الاجتماعات المباشرة وجهاً لوجهة، وعدم القدرة على التعامل مع المستندات الورقية، اعتمدت معظم المنشآت على الابتكارات التقنية وصوبت أنظارها نحو التقنيات الرقمية، حسب شركة «بين أند كومباني».

وأوضحت «بين أند كومباني» أن الوباء لم يجبر معظم الشركات على الانخراط في العصر الرقمي الجديد وحسب؛ بل دفع حوالي 70% من الشركات إلى تبني نظام العمل من المنزل.

وبينت الشركة أنه حتى قبل جائحة «كوفيد 19»، لم يكن عدد كبير من المؤسسات يمتلك قدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني يمكّنها من مواجهة التحديات المتزايدة التي يسببها المهاجمون. وقد بينت الأبحاث التي أجرتها شركة «بين أند كومباني» في الربع الأخير من عام 2019، أن المديرين التنفيذيين في العديد من الشركات يبالغون في تقدير فاعلية الأمن السيبراني لديهم ويفتقرون إلى القدرات الاستراتيجية الضرورية للتصدي للهجمات.

وقد مهّد ذلك الطريق لشن هجمات سيبرانية خبيثة متكررة ومكثفة على الموظفين الذين يعملون عن بُعد، والأصول الأخرى العائدة للمنشآت.

وشهدت فرق الأمن مزيداً من المحاولات لسرقة الملكية الفكرية، لا سيما منذ أواخر يناير 2020. وأفادت التقارير بأن APT41، وهي مجموعة تهديدات إلكترونية بارزة، استهدفت الشركات في مختلف القطاعات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأجزاء من الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.