شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 4.5 مليون سهم في «سـلامة» السعوديـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» عن بيعها 4.5 مليون سهم من أصل 7.5 مليون سهم تملكها في رأس مال شركة «سلامة للتأمين التعاوني» السعودية، فيما بلغ معدل سعر الأسهم 13.9 درهم (14.19 ريال) للسهم الواحد.

وبحسب إفصاح الشركة لسوق دبي المالي فقد تمت عملية البيع خلال الفترة ما بين 20 أغسطس إلى 27 أغسطس من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن هذا التخارج سينتج تدفقاً نقدياً لها بقيمة 64.6 مليون درهم، مضيفة أن هنالك أثراً إيجابياً على نتائجها في الربع الثالث من العام الجاري.

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