شكرا لقرائتكم خبر عن 9 % نمو الحسابات الجارية وتراجع ودائع لأجل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
نمت قيمة الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) في النظام المصرفي الإماراتي بحوالي 9% في النصف الأول من العام الجاري إلى 653.5 مليار درهم. وتراجعت في الوقت نفسه الودائع لأجل 8.3% إلى 676.96 مليار درهم. أما حسابات التوفير فتراجعت 19.4% إلى 194.62 مليار درهم.
واستحوذت الشركات مع نهاية يونيو الماضي على حصة 37% من إجمالي ودائع المقيمين في الدولة، حيث وصلت إلى 615.7 مليار درهم، وكانت ودائع الشركات نمت 1.4%. وبلغت حصة الأفراد من الودائع المصرفية للمقيمين 28.5% مع نموها .7% إلى 476.2 مليار درهم. ووصلت حصة الودائع الحكومية من ودائع المقيمين في بنوك الدولة إلى 17.4% في نهاية يونيو، وكانت تراجعت 4.1% منذ بداية العام إلى 289.03 مليار درهم. وبلغت حصة الشركات شبه الحكومية 14.4% من ودائع المقيمين في الدولة، وتراجعت الودائع شبه الحكومية 2% إلى 240.5 مليار درهم.
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