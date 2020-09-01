9 % نمو الحسابات الجارية وتراجع ودائع لأجل

نمت قيمة الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) في النظام المصرفي الإماراتي بحوالي 9% في النصف الأول من العام الجاري إلى 653.5 مليار درهم. وتراجعت في الوقت نفسه الودائع لأجل 8.3% إلى 676.96 مليار درهم. أما حسابات التوفير فتراجعت 19.4% إلى 194.62 مليار درهم.

واستحوذت الشركات مع نهاية يونيو الماضي على حصة 37% من إجمالي ودائع المقيمين في الدولة، حيث وصلت إلى 615.7 مليار درهم، وكانت ودائع الشركات نمت 1.4%. وبلغت حصة الأفراد من الودائع المصرفية للمقيمين 28.5% مع نموها .7% إلى 476.2 مليار درهم. ووصلت حصة الودائع الحكومية من ودائع المقيمين في بنوك الدولة إلى 17.4% في نهاية يونيو، وكانت تراجعت 4.1% منذ بداية العام إلى 289.03 مليار درهم. وبلغت حصة الشركات شبه الحكومية 14.4% من ودائع المقيمين في الدولة، وتراجعت الودائع شبه الحكومية 2% إلى 240.5 مليار درهم.