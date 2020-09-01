شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تخفض إمدادات النفط للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز، إن كازاخستان خفضت شحنات النفط للصين خفضاً حاداً في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مع خفضها الإنتاج بموجب اتفاق لمنتجين عالميين، وبسبب ضعف الربحية مقارنة بالشحنات المتجهة غرباً عبر روسيا.

ونزلت صادرات الخام للصين إلى 12 ألفاً ومئة طن في يوليو/ تموز، وهو الأقل منذ مارس/ آذار عندما تعرضت لتلوث بكلوريد عضوي، وانخفاضاً من 98 ألفاً و865 طناً في يونيو/ حزيران. وبلغت شحنات أغسطس/ آب عشرة آلاف طن حتى 28 أغسطس/ آب.

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