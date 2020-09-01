شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى الاتصالات تقفز 14.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”: ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بنسبة 14.3% إلى 21.6 ألف شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 18.96 ألف شكوى خلال الفترة المقابلة من عام 2019. وبلغ نصيب «اتصالات» 11938 شكوى، مقابل 9734 شكوى لشركة «دو».

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