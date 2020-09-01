شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق صيني ـ أوروبي بشأن الاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن من الممكن إبرام اتفاق صيني-أوروبي بشأن الاستثمارات الخارجية بحلول نهاية العام، خلال مؤتمر عقد أول أمس الأحد في باريس.
وأوضح الوزير في معرض تعزيز الروابط بين الصين وأوروبا اللتين تقع على عاتقهما في رأيه «مسؤولية» العمل معاً من أجل «عالم أكثر استقراراً»، أن «التفكير في التوصل إلى اتفاق بشأن الاستثمارات» قيد التفاوض منذ سنوات. وأضاف وانغ خلال المؤتمر الذي عقد في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس كجزء من جولة في أوروبا تهدف إلى تعزيز العلاقات مع القارة العجوز في وقت يتصاعد التوتر الصيني الأمريكي «لدينا إمكان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، يجب أن نخطو خطوة بعضنا تجاه بعض». (أ ف ب)
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