شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا درهم رهناً في منطقة المركاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 3 مليارات درهم أمس حيث شهدت الدائرة تسجيل 130 مبايعة بقيمة 300.36 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 71.26 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 229.1 مليون درهم .

وسجلت الرهون 2.75 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 2.72 مليار درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 37.43 مليون درهم وكان أهمها في منطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 138 مليون درهم.

(وام)

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