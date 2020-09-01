شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعتزم جمع مليار دولار من صكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت دبي بنوكاً لتقديم المشورة بشأن عودتها لأسواق الدين العالمية وأظهرت وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية أن دبي تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاماً.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد على 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار. وقدر مصدر مصرفي أن يصل حجم الإصدارين لحوالي ملياري دولار.

ويرتب بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد اتصالات مع مستثمرين قبل الطرح المحتمل.(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تعتزم جمع مليار دولار من صكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.