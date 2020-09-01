«تخطيط الشارقة» تفوز بجائـزة «سـتيفـي الذهبـيـة»

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فازت «دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة بجائزة «ستيفي الذهبية للشرق الأوسط» عن فئة «أفضل ممارسة لخدمات ذكية للمتعاملين» عن خدمتها الذكية «تثبيت العلائم اللحظية»، حيث قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة المساحة في الدائرة بتطوير الخدمة لتناسب ظروف العمل أثناء جائحة «كورونا»، وطورت نظام حجز المواعيد مع المتعامل وطريقة الوصول إلى قطعة الأرض عبر الإحداثيات، وتجهيز المنتج النهائي وتسليمه الكترونياً، إضافة إلى تيسير ظروف العمل للمساحين وتزويدهم بأجهزة حديثة ومعدات وقائية لضمان تنفيذ المعاملة في أقل وقت، وبأعلى جودة.

جاء ذلك خلال حفل تسليم الجوائز الافتراضي الذي تم تنظيمه مؤخراً من قبل القائمين على الجائزة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد جوائز «ستيفي» التي تم إطلاقها في عام 2002 من كبريات الجوائز العالمية الرائدة في مجال الأعمال وتهدف إلى تكريم الإنجازات والمساهمات الإيجابية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والمختصون في جميع أنحاء العالم، ويساهم في تقييم الأعمال المقدمة للجائزة سنوياً أكثر من 200 مُحكّم، يمثلون نخبة مختارة من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمبتكرين الأكثر قوة وتأثيراً، على مستوى العالم.

وأعرب المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة عن سعادته بحصول الدائرة على هذه الجائزة المرموقة، مثمّناً الدور الإيجابي لإدارة المساحة وإدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية في تقديم خدمات مبتكرة وميسّرة للسادة المتعاملين، وموجّهاً الشكر لفرق العمل بالدائرة تقديراً لتفانيها وإبداعها في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بما يتماشى مع رؤية الدائرة الهادفة إلى تحقيق تخطيط حضري مبتكر لبيئة عمرانية مستدامة.

من جهته، أعرب المهندس علي المهيري، مدير إدارة المساحة عن سعادته بحصول الدائرة على هذه الجائزة الاستثنائية، موجهاً الشكر والامتنان لرئيس الدائرة على دعمه اللامحدود لفرق العمل في الدائرة، مشيداً بالجهود المتميزة لفريق عمل إدارة المساحة خلال عمله الميداني في ظل الظروف الراهنة التي تطلبت من الجميع اتخاذ أقصى درجة الجاهزية والاستعداد، وتفعيل كل الإجراءات الوقائية الواجبة للحفاظ على سلامتهم، وسلامة المتعاملين.