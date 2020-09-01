شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الناتج البلجيكي %12 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا بنسبة 12.1% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول جراء تأثير جائحة «كورونا».

وقال البنك الوطني البلجيكي، إن بلجيكا شهدت أيضاً تراجعاً في تدفقات الواردات والصادرات، مشيراً إلى أن الواردات تراجعت بنسبة 13.9% في حين تراجعت الصادرات بنسبة 13.3% لذلك أثر صافي الصادرات من السلع والخدمات بشكل إيجابي على التغير في الناتج المحلي الإجمالي +0.4 نقطة مئوية. وكان تقدير سابق في نهاية يوليو توقع انخفاضاً أعلى قليلاً بنسبة 12.2%. (وام)

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