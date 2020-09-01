أمريكا تخطط لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس إنه بصدد اتخاذ خطوات إضافية لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل وسط أوضاع صعبة في السوق المحلي ناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وأضاف أن واشنطن ستبقي على إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض واردات منتجات الصلب من المكسيك لحين إجراء مزيد من المشاورات بين البلدين.

وقال إنه بصدد خفض الحصة المتبقية للبرازيل للعام 2020 لصادرات منتجات الصلب شبه التامة إلى 60 ألف طن متري من 350 ألف طن، لكنه سيبقي على الحصص الحالية للبرازيل من منتجات الصلب الأخرى. (رويترز)