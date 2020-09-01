شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تواجه أكبر تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران لرويترز إن الحكومة الألمانية تتوقع أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هذا العام ستكون أقل حدة مما كانت تخشى في بادئ الأمر، لكنها ستعدًل بالخفض توقعات النمو للعام القادم.
وبحسب "رويترز" سيقدم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الثلاثاء التوقعات المعدلة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى في النصف الأول من العام أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت الحكومة في أبريل/نيسان أثناء ذروة الجائحة إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع معدل نمو 5.2% في 2021، في أعقاب انكماش قياسي 6.3% هذا العام.
وقال مصدر مطلع على أحدث توقعات الحكومة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، "التعافي العام القادم سيكون أقل قوة نوعا ما مما كان متوقعا في بادئ الأمر."
وقال مصدر ثان إن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن يصل على الأرجح إلى مستواه السابق على الأزمة قبل عام 2022 .
وقال مصدر بالإئتلاف الحاكم لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة من المرجح أن تعدل بالرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 إلى هبوط يقل من 6%. ومع هذا فإنه سيكون أكبر تراجع اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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