شكرا لقرائتكم خبر عن المعروض النقدي في مصر يرتفع 19.08% في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي الاثنين أن المعروض النقدي في مصر (ن2) نما 19.08% على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

وبلغ المعروض النقدي 4.62 تريليون جنيه مصري (292.04 مليار دولار). (رويترز)

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