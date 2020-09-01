شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية التركية تخفض أجور العاملين 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول نقابي أمس الاثنين إن الخطوط الجوية التركية ستخفض رواتب الطيارين بنحو 50% وطواقم الضيافة 35% ورواتب العاملين الآخرين 30% في إطار اتفاق جديد أبرمته مع نقابة العاملين بالشركة، لكنها لن تسرّح موظفين.

وأضاف المسؤول أن خفض الرواتب سيبقى سارياً حتى نهاية 2021، لكن سيخضع لمراجعة كل ستة أشهر لصالح الموظفين. (رويترز)

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