شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة على الإطلاق عند 23.9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9% في ربع السنة المنتهي في يونيو/ حزيران، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطاً على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الاثنين أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهارت جميعاً إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس/ آذار لمحاربة جائحة كوفيد-19.

والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو/ حزيران أسوأ من انكماش قدره 18.3% توقعه محللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وهو أيضاً أدنى من معدل نمو 3.1% للربع السابق ونمو 5.2% في ربع السنة المنتهي في يونيو/ حزيران 2019. (رويترز)

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