شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يُعيد ضخ 15.86 مليار في البنوك خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة السيولة التي قام مصرف الإمارات المركزي بإعادة ضخها في البنوك، نحو 15.86 مليار درهم خلال شهر يونيو/ حزيران 2020، وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرها المصرف.

وتأتي عودة المركزي إلى ضخ السيولة في البنوك، بعدما لجأ خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، إلى سحب الفائض منها وتزامن ذلك مع خطة الدعم الاقتصادي التي أقرها للجهاز المصرفي.

وتظهر إحصائيات المركزي أن عودته إلى ضخ السيولة أسهمت في انخفاض إجمالي رصيده من شهادات الإيداع مع نهاية شهر يونيو/ حزيران إلى مستوى 178.47 مليار درهم، بالمقارنة مع 194.33 مليار درهم في مايو /أيار الذي سبق.

وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السياسة النقدية في دولة الإمارات، ويتولى المصرف المركزي تنفيذها، وتستهدف ضبط حركة النقد في السوق على نحو يخدم الاقتصاد الوطني.

وكانت حركة المؤشر الخاص برصيد المصرف المركزي من شهادات الإيداع شهد تذبذباً منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ الرصيد 156.3 مليار درهم تقريباً في يناير/ كانون الثاني، بعدما وصل إلى 160.1 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وخلال فبراير/ شباط من العام الجاري، ارتفع الرصيد إلى 164 مليار درهم قبل أن ينخفض مرة أخرى في مارس/ آذار إلى 144.6 مليار درهم، ثم يقفز بقوة إلى 198.77 مليار درهم في أبريل/ نيسان، ويستقر عند 194.33 مليار درهم في مايو/ أيار. (وام)