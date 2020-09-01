الذهب يتراجع مع توقف هبوط الدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عكس الذهب مساره، لينخفض، الاثنين، إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس/ آب عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الشهر الجاري، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1968.80 دولار.ومما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية، لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس «التقلب في الدولار سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها الذهب».وأضاف: «تعثرت العملة الخضراء كثيراً يوم الجمعة، إذ استوعب المتعاملون بالسوق ما تمخضت عنه ندوة جاكسون هول، ولا يزال هناك شعور بالمكاسب غير المباشرة للذهب».تقترح إستراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يظل سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي الأمريكي لليلة واحدة، والذي هو عند صفر بالفعل، على وضعه ربما لسنوات مقبلة في الوقت الذي يرجو فيه صناع السياسات زيادة التضخم، وخفض أسعار الفائدة يقلص كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر ربحاً.ومن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 27.82 دولار للأوقية وتتجه لخامس مكسب شهري على التوالي، بزيادة تفوق 14%، واستقر البلاتين عند 931.33 دولار وربح البلاديوم 0.4% ليبلغ 2214.54 دولار.

أسواق الصرف

وفي أسواق الصرف، تكبد الدولار خسارة للشهر الرابع على التوالي بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم، في حين يتأهب اليورو لتسجيل شهر رابع من المكاسب، وهو ما يجعل العملتين عند مستويات لم تشهداها منذ 2018.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1% إلى 92.356 في التعاملات المبكرة، وهو متراجع 1.2% على أساس شهري.

وإذا استمر هذا، سيكون ذلك أسوأ أداء في شهر أغسطس منذ خمسة أعوام ويمثل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ صيف 2017.

واستقر اليورو عند 1.1903 دولار وفي طريقه لمكسب شهري 1%، وهو ما سيكون رابع مكسب شهري له على التوالي.

وانخفض الين بحوالي 0.4% في التعاملات الآسيوية إلى 105.77 للدولار بعد ارتفاعه لما يصل إلى 104.195 يوم الجمعة في أعقاب استقالة شينزو آبي من رئاسة الوزراء لأسباب صحية.

وبلغ اليوان الصيني ذروة 14 شهراً عند 6.844 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية مع الاستقبال الإيجابي من المستثمرين لنمو قطاع الخدمات بدلاً من القلق بشأن تعثر الانتعاش في قطاع الصناعات التحويلية، وفي وقت لاحق، محا بعض المكاسب وكان عند 6.8556 في أحدث تعاملات.