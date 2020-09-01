شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مصر نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم ما في الحكومة المصرية اليوم، هو حسن إدارة الموارد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، وأن تناغم السياسات المالية والنقدية في هذه المرحلة أدى إلى هذا الثبات والاستقرار الذى لمسه الجميع في الفترة الحالية، وأكد أنه يجب تقديم التحية للحكومة على حسن الإدارة وتقديم العديد من الحزم التحفيزية للصناعة للتغلب على آثار جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر نجحت في توفير السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراء البنك المركزى وقراراته المهمة لدعم عودة المصانع المتعثرة في ظل أزمة كورونا أدى إلى الكثير من المزايا في الفترة الماضية، وذلك بعد تراجع الواردات وتوقف الكثر من الأسواق على مستوى العالم، أصبحت هذه المصانع وهى تعود تدريجيا للعمل تلبى الكثير من الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، ما جعل المصريين لا يشعرون بأن هناك نقصا في الأسواق لأى سلعة من السلع الضرورية.

وأشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ذلك القرار أدى أيضا إلى نوع من الاستقرار لدى أصحاب المصانع المتعثرة، لأن هذه المشكلة مشكلة مزمنة، ولم يتقدم لحلها بشجاعة إلا بقرار من القيادة السياسية ومحافظ البنك المركزى، الذين تصديا بشجاعة لهذه الظاهرة.