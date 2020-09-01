اتحاد الصناعات: مصر نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا

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وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراء البنك المركزى وقراراته المهمة لدعم عودة المصانع المتعثرة في ظل أزمة كورونا أدى إلى الكثير من المزايا في الفترة الماضية، وذلك بعد تراجع الواردات وتوقف الكثر من الأسواق على مستوى العالم، أصبحت هذه المصانع وهى تعود تدريجيا للعمل تلبى الكثير من الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، ما جعل المصريين لا يشعرون بأن هناك نقصا في الأسواق لأى سلعة من السلع الضرورية.
وأشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ذلك القرار أدى أيضا إلى نوع من الاستقرار لدى أصحاب المصانع المتعثرة، لأن هذه المشكلة مشكلة مزمنة، ولم يتقدم لحلها بشجاعة إلا بقرار من القيادة السياسية ومحافظ البنك المركزى، الذين تصديا بشجاعة لهذه الظاهرة.
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