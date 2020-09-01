شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أدنوك يوافق على تعيين محمد الهاشمى مديرا ماليا تنفيذيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أدنوك للتوزيع في بيان اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة وافق على تعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة إعتبارا من 30 سبتمبر.
وأضاف البيان أن الهاشمي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، وشارك عن كثب في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع وما تلاه من تواصل مع المستثمرين.
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