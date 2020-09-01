شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه خلال أغسطس..والمؤشر الرئيسى يرتفع بـ7.23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 45.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8% عن الشهر الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 303.5 مليار جنيه إلى 326.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.9 مليار جنيه إلى 190.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 485.3 مليار جنيه إلى 517.4 مليار جنيه بنسبة نمو 6.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 28.7%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 37.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 146.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 5497 عملية خلال شهر أغسطس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 73.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.15%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 14.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 369.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.9 مليار جنيه، بحجم تداول 4.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 391 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 25.5 مليار جنيه بحجم تداول 9.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 760.3 ألف عملية.