شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الأمريكى ارتفع إلى 10.4 مليون برميل يوميا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الاثنين أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو، لكنه لم يتعاف بشكل كامل من هبوطه الحاد الذي سجله في مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الأمريكي زاد 420 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 10.436 مليون برميا يوميا. لكن الإنتاج ظل منخفضا كثيرا عن مستويات أبريل البالغة 11.99 مليون برميل يوميا.

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وعدًلت الإدارة إنتاج النفط الأمريكي لشهر مايو إلى 10.016 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو إلى 99.1 مليار قدم مكعبة يوميا، من مستوى مايو الذي كان أدنى متوسط شهري منذ أكتوبر 2018، وفقا للتقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة.