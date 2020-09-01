شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يحقق أكبر مكاسب شهرية في أغسطس منذ أكثر من 30 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة الإثنين الأخيرة من أغسطس/آب، لكن "ناسداك" نجح في تحقيق الإغلاق القياسي الحادي والأربعين له هذا العام، بينما حقق "إس أند بي 500" أكبر مكاسب شهرية له في أغسطس/آب منذ أكثر من ثلاثين عاماً.



وتلقى "ناسداك" دعما من أسهم القطاع التكنولوجي لا سيما "تسلا" و"آبل" اللذان واصلا مكاسبهما عقب قرار تقسيم سهمي الشركتين.



كان الاحتياطي الاتحادي قد اتخذ تحولا استراتيجيا في سياسته إزاء التضخم حيث ينوي السماح بارتفاع الأسعار أعلى متوسط 2% لبعض الوقت.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 36 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.61 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسب 5.8%، وسجلت أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.2% أو ما يعادل 53 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.28 دولار للبرميل وحقق الخام مكاسب شهرية بنسبة 4.6%، وسجلت أعلى سعر عند 46.5 دولار وأقل سعر عند 45.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 224 نقطة) إلى 28430 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 7.6% هي الأكبر منذ عام 1984، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 28643 وأقل مستوى عند 28363 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3500 نقطة، وسجل مكاسب شهرية بنسبة 7% هي الأعلى في ذلك الشهر منذ عام 1986، وبلغ أعلى مستوى عند 3514 نقطة وأقل مستوى عند 3493 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد ارتفع بنسبة 0.7% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 11775 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 9.6% هي الأعلى منذ عام 2000، وبلغ أعلى مستوى عند 11829 نقطة وأقل مستوى عند 11697 نقطة.