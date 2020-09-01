شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 12% ويغلق على ارتفاع بعد تقسيمه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الإثنين وهو أول جلسة بعد تفعيل قرار تقسيم السهم على النحو (5 إلى 1) بناء على قرار شركة صناعة السيارات الكهربائية.



وتريد الشركة الأمريكية الاستفادة من الطلب القوي على السهم وجذب أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين في ظل الأداء والمستقبل الواعد للسيارات الكهربائية.



كانت "تسلا" قد أعلنت في الشهر الماضي تحقيق نتائج أعمال خالفت توقعات المحللين حيث سجل أرباحا وإيرادات فصلية في الربع السنوي الثاني رغم أزمة فيروس كورونا.

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هذا، وبعد الارتفاعات المتوالية لسهم الشركة، تجاوزت القيمة السوقية لـ"تسلا" مستوى 400 مليار دولار في الأسبوع الماضي، كما قفز صافي ثروة مديرها التنفيذي "إيلون ماسك" إلى حوالي 105 مليارات دولار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 12.6% إلى 498.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 500.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 440.1 دولار.

وبلغت القيمة السوقية لـ"تسلا" 464.3 مليار دولار لتصبح سابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية ولتتجاوز "فيزا" التي بلغت قيمتها 451.1 مليار دولار.