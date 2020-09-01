الاقتصاد

الذرة تغلق على انخفاض متخلية عن مكاسبها السابقة وسط جفاف الطقس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة نتيجة التوقعات بشأن جفاف الطقس في بعض مناطق الغرب والوسط بالولايات المتحدة الأمر الذي يدمر المحاصيل ويؤثر على المعروض منها في موسم الحصاد الحالي.


وتلقت الذرة والصويا أيضا دعما اليوم من الأمطار التي تساقطت بغزارة في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، لكن لا تزال هناك مخاوف وشكوك حول حالة الطقس وتأثيرها على جودة المحاصيل.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم الإثنين صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية المتعلق بجودة وحالة المحاصيل والتوقعات بشأن موسم الحصاد.


وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3.57 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3. 3.64 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.56 دولار.

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