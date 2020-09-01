شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيلياد" يزيد خسائره إلى أكثر من 20% منذ نهاية أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيلياد ساينسيز" خلال تعاملات اليوم الإثنين لكن خسائر السهم قفزت إلى أكثر من 20% منذ نهاية أبريل/نيسان، وذلك في ظل الشكوك المحيطة بقدرة عقار "رميديسفير" الذي تنتجه الشركة على علاج مرضى "كورونا".



هذا، وخلال الأربعة أشهر الأولى من تلقي "جيلياد" الموافقة الطارئة من وكالة الغذاء والدواء فيما يتعلق باستخدام عقار "ريميدسيفير" في علاج مرضى "كورونا"، قفز سهم الشركة بشكل حاد، لكن منذ الثلاثين من أبريل/نيسان، هبط بنسبة 21%.

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وسجل سهم شركة التكنولوجيا الحيوية والدوائية أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 84 دولارا، وذلك في جلسة الثلاثين من أبريل/نيسان.



وفي الثلاثة أشهر الماضية، هبط سهم "جيلياد" بنسبة 14.6% مقارنة بمكاسب مؤشر "إس اند بي 500" والتي بلغت 15.8% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جيلياد" بنسبة 2.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 66.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 66.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 65.4 دولار.