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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب شهرية بنحو 18% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وحقق المعدن مكاسب شهرية قوية في أغسطس/آب.
وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بشكل حاد على 25 مليون حالة على مستوى العالم كما تجاوز عدد المصابين ستة ملايين حالة في الولايات المتحد وحدها.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي اتخذ تحولا استراتيجيا في سياسته إزاء التضخم حيث ينوي السماح بارتفاع الأسعار أعلى متوسط 2% لبعض الوقت.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.9% أو ما يعادل ثمانين سنتاً وأغلق المعدن عند 28.594 دولار للأوقية، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 18%، فيما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 28.65 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.79 دولار.
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