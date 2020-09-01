شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض مع استمرار تأثير استقالة رئيس الوزراء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار تأثير القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء "شينزو آبي" الأسبوع الماضي.



وصرح "آبي" في خطاب رسمي بأنه قرر الاستقالة من منصبه لتدهور حالته الصحية مشيرا إلى أنه سيظل يمارس مهام عمله إلى حين اختيار من سيخلفه في قيادة البلاد.



وذكر "آبي" بأنه يعتذر للشعب الياباني لعدم تنفيذه لكافة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 8% خلال يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5%.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الياباني بنسبة 2.8% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بتراجع نسبته 1.7%، في حين قفز مؤشر ثقة المستهلكين إلى 29.3 نقطة أعلى من توقعات عند 28.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 105.8، وسجل أعلى سعر عند 106.09 وأقل سعر عند 105.3.