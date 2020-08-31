شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:38 صباحًا, 1 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على أداء متباين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 223.82 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 28430.05 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22 بالمئة ليغلق عند 3500.31 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 79.83 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 11775.46 نقطة.

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