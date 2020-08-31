شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي لحظي ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي فعالاً بثبات السعر فوق 42.20، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 45.00.

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