شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للاستقرار فوق مستوى 1967.90، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 2008.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر 1967.90 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1934.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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