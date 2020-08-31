شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لكنه يسجل أول خسائر شهرية في نصف عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل أول خسائر شهرية خلال أغسطس/آب في ستة أشهر.



وهبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 10.3% منذ العشرين من مارس/آذار حيث بلغ أدنى مستوى له في عامين خلال يوليو/تموز.

Advertisements



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة من أزمة فيروس كورونا والتي حصدت أرواح أكثر من 850 ألفا على مستوى العالم، كما أصيب أكثر من ستة ملايين شخص بالمرض في أمريكا وحدها.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.7 دولار إلى 1978.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر في أغسطس/آب بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى سعر عند 1985.8 دولار وأقل سعر عند 1962.3 دولار.