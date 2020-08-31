شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط بأكثر من 10% منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مواصلا خسائره التي تجاوزت 10% منذ مارس/آذار، وذلك في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوز ستة ملايين حالة في الولايات المتحدة بينما تجاوز عدد الإصابات عالميا حاجز 25 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من 850 ألف شخص.



ومنذ العشرين من مارس/آذار الماضي، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.3% وسجل في يوليو/تموز أدنى مستوى له في عامين ولم يتعافى منذ ذلك الحين.

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وعلى الأرجح، سيجذب ضعف الدولار استثمارات أجنبية ربما تصل إلى 300 مليار دولار لسوق الأسهم الأمريكية في العام الجاري، وفقا لما ذكر محللو "جولدمان ساكس".



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن في تحول تاريخي تغيير استراتيجيته حول التضخم وذلك باستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.