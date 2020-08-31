شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض في آخر جلسات أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من اليوم الأخير هذا الشهر، وذلك مع استمرار أزمة "كورونا".



أظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوز ستة ملايين حالة في الولايات المتحدة بينما تجاوز عدد الإصابات عالميا حاجز 25 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من 850 ألف شخص.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.

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كان النفط قد تلقى دعما من إعصار ضرب سواحل خليج المكسيك مما أثر سلبا على أنشطة الإنتاج في هذه المنطقة الحيوية لصناعة الطاقة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 42.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% إلى 45.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.5 دولار وأقل سعر عند 45.7 دولار.