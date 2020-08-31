شكرا لقرائتكم خبر بدء اكتتاب الأفراد في «بن داود» 27 سبتمبر لمدة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت شركة بن داود القابضة الإصدار الخاص بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسة، حيث تعتزم الشركة طرح 20% من رأسمالها ما يعادل 22.86 مليون سهم.

ومن المقرر أن تبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 من الشهر نفسه. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وستبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد الأحد 27 سبتمبر 2020، ولمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في 30 يونيو 2020 على طلب شركة بن داود طرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة.

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ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى تشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة مبدئيا في عمليات بناء سجل الأوامر 22.86 مليون سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 20.57 مليون سهم كحد أدنى لتمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة الثانية هي المكتتبون الأفراد وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية، وسيخصص لهذه الفئة 2.286 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم.

تفاصيل الاكتتاب