شكرا لقرائتكم خبر شبهة تلاعب في «صناعة الورق» بـ 25.5 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتشفت الشركة السعودية لصناعة الورق شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة بمبلغ 25.55 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول، أنه بحسب التحقيقات الأولية تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة.

وأشارت إلى أن المبالغ المشتبه في التفريط بها بلغت 25,550,025 ريالا وقد عينت إدارة الشركة مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة.

وستعلن الشركة عن أي مستجدات بهذا الخصوص علما بأن الأثر المالي سيكون إيجابيا في حال تم استرداد هذه المبالغ، مؤكدة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع جميع الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.