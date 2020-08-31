شكرا لقرائتكم خبر 24 ألف تمويل عقاري للأفراد خلال يوليو بنمو 53% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديد خلال شهر يوليو 2020 نحو 24.432 عقدا بقيمة تجاوزت 11.1 مليار ريال، محققة نموا 53% في عدد العقود مقارنة بيوليو 2019 الذي سجل 15.961 عقدا ونحو 55% في التمويل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي كان 7.2 مليارات.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، واصلت عقود التمويل السكني الجديدة منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى نهاية يوليو الماضي نموها، محققة 156.250 عقدا بنمو 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، الذي سجل84.481 عقدا تمويليا بقيمة 38.6 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 72.343 مليارا حتى يوليو الماضي، محققا بذلك نمو 88% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وكشفت نشرة «ساما» أن قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8830 مليارا، و15% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 6% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 648 مليونا.

يذكر أن إحصائيات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179.217 عقدا بقيمة 79.128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارا، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليارا. وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليارا.

عقود التمويل في يوليو 2020طريقة التمويل:

97 % عن طريق البنوك

3 % عن طريق شركات التمويل العقاري

نوع المنتج:

الفلل 79%

الشقق 15%

الأراضي 6%

عدد عقود التمويل للأفراد

2019

يناير 9,578

فبراير 9,736

مارس 12,148

أبريل 14,398

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مايو 12,949

يونيو 9,711

يوليو 15,961

أغسطس 12,306

سبتمبر 16,816

أكتوبر 21,765

نوفمبر 20,525

ديسمبر 23,324

2020

يناير 23,668

فبراير 24,639

مارس 23,247

أبريل 17,791

مايو 15,433

يونيو 27,040

يوليو 24,432