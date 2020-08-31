24 ألف تمويل عقاري للأفراد خلال يوليو بنمو 53%

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وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، واصلت عقود التمويل السكني الجديدة منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى نهاية يوليو الماضي نموها، محققة 156.250 عقدا بنمو 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، الذي سجل84.481 عقدا تمويليا بقيمة 38.6 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 72.343 مليارا حتى يوليو الماضي، محققا بذلك نمو 88% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.
وكشفت نشرة «ساما» أن قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8830 مليارا، و15% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 6% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 648 مليونا.
يذكر أن إحصائيات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179.217 عقدا بقيمة 79.128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارا، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليارا. وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليارا.
عقود التمويل في يوليو 2020طريقة التمويل:
97 % عن طريق البنوك
3 % عن طريق شركات التمويل العقاري
نوع المنتج:
الفلل 79%
الشقق 15%
الأراضي 6%
عدد عقود التمويل للأفراد
2019
يناير 9,578
فبراير 9,736
مارس 12,148
أبريل 14,398
مايو 12,949
يونيو 9,711
يوليو 15,961
أغسطس 12,306
سبتمبر 16,816
أكتوبر 21,765
نوفمبر 20,525
ديسمبر 23,324
2020
يناير 23,668
فبراير 24,639
مارس 23,247
أبريل 17,791
مايو 15,433
يونيو 27,040
يوليو 24,432
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.