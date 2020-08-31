شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادى بسبب أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تتوقع أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هذا العام ستكون أقل حدة مما كانت تخشى في بادئ الأمر، لكنها ستعدًل بالخفض توقعات النمو للعام القادم.

وسيقدم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير غدا الثلاثاء التوقعات المعدلة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى في النصف الأول من العام أسوأ ركود له زمن السلم.

وقالت الحكومة في أبريل أثناء ذروة الجائحة إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع معدل نمو 5.2 بالمئة في 2021، في أعقاب انكماش قياسي 6.3 بالمئة هذا العام.

وقال مصدر مطلع على أحدث توقعات الحكومة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، "التعافي العام القادم سيكون أقل قوة نوعا ما مما كان متوقعا في بادئ الأمر."

وقال مصدر ثان إن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن يصل على الأرجح إلى مستواه السابق على الأزمة قبل عام 2022 .

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وامتنع متحدث باسم وزارة الاقتصاد عن التعقيب.

وقال مصدر بالإئتلاف الحاكم لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة من المرجح أن تعدل بالرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 إلى هبوط يقل من 6 بالمئة. ومع هذا فإنه سيكون أكبر تراجع اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.