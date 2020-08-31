شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 31-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 31-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.893 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دلتا للطباعة والتغليف، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي انفستمنتس القابضة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، دايس للملابس الجاهزة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر للزيوت والصابون، العربية لحليج الأقطان، الدلتا للتأمين.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.893 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 536.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.15%، والعرب على 4.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 148.8 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 49.6 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 11365 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 953 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 96 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، 2.5 مليون سهم، 996.3 ألف سهم، 7 ملايين سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 2000 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف، 500 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 250 ألف سهم، 58.1 ألف سهم، على التوالي.

أسعار الأسهم

أعلنت 4 شركات وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، عن عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركات من شأنها التأثير على سعر الأسهم بالبورصة.

العرفة للاستثمارات

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، على تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم (اف سي للتجارة دي ام سي سي) برأسمال قدره 50 ألف درهم إماراتي موزع على عدد 50 سهم قيمة كل سهم 1000 درهم إماراتي، وهي مملوكة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 100% مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والأمن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس الشركة.