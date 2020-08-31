شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى:2.154 تريليون جنيه إجمالى أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة البنوك بنهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغ نحو 2.154 تريليون جنيه في مايو الماضي بارتفاع بلغ 3ر300 مليار جنيه بمعدل 2ر16% خلال الفترة یولیو/ مايو من العام المالي 2019/ 2020.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 5ر183 ملیار جنیه بمعدل 14 %، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 8ر116 ملیار جنیه بمعدل 5ر21%.

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وأضاف أنه جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة لغیر الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 3ر197 ملـیار جنيه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بما یعادل 8ر13 مليار جنيه.

ونوه أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 7ر59 % من إجمالي تلك الأرصده في مايو الماضي.

وأوضح أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 32% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 6ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7ر10%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غير الموزعة(شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على مانسبته 7ر29%.